Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone a 10 anni dalla morte, la foto del loro viaggio più bello



Un post pubblicato dall’attrice che mostra una veduta del Mustang, in Nepal, è chiaramente un riferimento al compagno di cui ricorre il decimo anniversario della scomparsa. La Smutniak e l’ex gieffino rimasero a tal punto segnati dal viaggio in quella zona che lei decise di aprire una scuola in onore di Taricone, poco dopo la sua morte.

