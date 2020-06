Katy Perry: “Pensai al suicidio dopo la rottura con Orlando Bloom nel 2017”



La cantante 35enne ha raccontato della crisi vissuta ormai tre anni fa, quando la sua relazione con Orlando Bloom rischiò di naufragare, coincidendo con un momento professionale difficile. Oggi che è in attesa del primo figlio che nascerà dalla sua storia con Bloom, racconta: “Avevo rotto con il mio ragazzo e avevo puntato tutto sul disco successivo. Ma non andò come pensavo e l’impatto per me fu durissimo”.

