Keanu Reeves mette all’asta il suo tempo: “Una donazione benefica, in cambio di 15 minuti insieme”



Keanu Reeves si mette all’asta. La star di Hollywood non smette di stupire con le sue iniziative benefiche e anche questa volta ha utilizzato la sua popolarità a favore del prossimo. In aiuto di un’associazione che si occupa di bambini malati di cancro, l’attore ha deciso di creare un’asta e al miglior donatore verrà offerta l’opportunità di fare una chiacchierata con lui via Zoom.

