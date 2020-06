I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Camera approva il decreto Scuola, ora è legge: ecco cosa prevede



La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al decreto Scuola, dopo l’approvazione della questione di fiducia e la discussione e votazione degli ordini del giorno presentati dall’opposizione per ostruzionismo. Andiamo a vedere tutte le novità introdotte per l’anno scolastico in corso e per quello che inizierà a settembre, con il ritorno in classe.

