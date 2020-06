La foto di Sabrina Salerno in maglietta bagnata fa impazzire i fan: “Chi non ha fatto zoom mente”



Sabrina Salerno si conferma una delle grandi icone di bellezza dello spettacolo, nonostante siano trascorsi diversi anni dalla prima apparizione in tv. La cantante, molto attiva sui social dove ha un suo folto seguito, ha pubblicato una foto che ha fatto andare in visibilio i suoi fan, che non hanno esitato a commentare anche in maniera piuttosto esplicita le prorompente bellezza della star.

