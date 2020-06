I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La madre di Nicola Vivarelli: “Non ci sono fidanzate nascoste negli armadi, è presissimo da Gemma”



Luisella Del Freo, madre di Nicola Vivarelli, nega le indiscrezioni secondo le quali il figlio starebbe prendendo in giro Gemma Galgani a Uomini e Donne perché già fidanzato con un’altra. “Non c’è nessuna fiction, non ci sono fidanzate nascoste negli armadi” tuona la donna. Poi conferma l’interesse del giovane ufficiale nei confronti della dama: “Da subito era presissimo. Le porte di casa mia sono aperte per Gemma”.

