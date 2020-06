La metà degli italiani quest’anno non andrà in vacanza, il bonus non attrae



Da un sondaggio condotto da EMG Acqua, emerge che la metà degli italiani quest’anno non andrà in vacanza e un‘altra buona percentuale, il 25 per cento, lo farà ma accorciandole per risparmiare. In pratica sono pochissimi gli italiani che contano di poter usufruire del bonus vacanze visto che solo l’8% afferma che andrà in strutture ricettive.

