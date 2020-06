La moglie di Emilio Fede: “Criminali al 41bis fuori di prigione e polizia da la caccia a un 89enne”



“L’Italia è diventata un Paese davvero strano. Un paese dove non c’è altro da fare se non andare a caccia di noi, di un 89enne. E così i carabinieri devono perdere il tempo con queste sciocchezze mentre i criminali al 41 bis escono dalle prigioni”: così Diana De Feo, moglie di Emilio Fede, commenta l’arresto del marito per evasione dai domiciliari.

Continua a leggere



“L’Italia è diventata un Paese davvero strano. Un paese dove non c’è altro da fare se non andare a caccia di noi, di un 89enne. E così i carabinieri devono perdere il tempo con queste sciocchezze mentre i criminali al 41 bis escono dalle prigioni”: così Diana De Feo, moglie di Emilio Fede, commenta l’arresto del marito per evasione dai domiciliari.

Continua a leggere

Continua a leggere