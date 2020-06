La nonna gli regala 100 euro, lui li usa per donare mascherine all’ospedale: la storia di Christian



La storia di solidarietà del piccolo Christian, 8 anni di Vasto, che ha usato i cento euro regalatigli dalla nonna per comprare una scorta di mascherine da donare agli operatori sanitari dell’ospedale San Pio: “Un esempio, semplice e puro come lo sono le parole dei bambini, come lo è il cuore di questo bambino”.

