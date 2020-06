La nuova fidanzata di Lapo Elkann è Joana Lemos, pilota di rally già madre: “Sono innamorato”



Lapo Elkann conferma il nuovo legame con una donna bellissima e molto diversa da tutte quelle che lo hanno accompagnato in passato. Non una modella, né un’influencer di grido: si tratta di Joana Lemos, ex campionessa di rally di origine portoghese già madre di due bambini avuti dall’ex marito Manuel Reymão Nogueir. “Sono grato a tutte le mie ex compagne, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita. Ma ora è diverso: sono felice e innamorato”, dice Lapo.

