La prima auto ha attraversato il nuovo ponte di Genova, ispezione in attesa del collaudo



Si tratta del primo attraversamento di un’automobile “civile” sul nuovo ponte di Genova in attesa del collaudo finale. A bordo l’Amministratore Delegato di Webuild, Pietro Salini. Attesa per il collaudo finale chiesto a gran voce dal sindacoBucci: “È un passaggio obbligato per aprire il ponte Abbiamo urgenza di sapere a chi dobbiamo consegnare il ponte”

