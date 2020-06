I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La prima foto di Giovanna e Sammy fuori da Uomini e Donne, Davide Basolo “prova a dimenticare”



Giovanna Abate e Sammy Hassan si mostrano nella prima foto insieme fuori da Uomini e Donne. I due sono abbracciati, in ascensore, e sembrano davvero felici di poter iniziare questa avventura insieme dopo mesi di una conoscenza piuttosto altalenante. Non si può dire che sia altrettanto felice Davide Basolo che, invece, cerca di rinfrancarsi al mare, ma la canzone scelta in sottofondo fa presumere che il tempo per rimarginare la ferita del “no” sia ancora lungo.

Continua a leggere



Giovanna Abate e Sammy Hassan si mostrano nella prima foto insieme fuori da Uomini e Donne. I due sono abbracciati, in ascensore, e sembrano davvero felici di poter iniziare questa avventura insieme dopo mesi di una conoscenza piuttosto altalenante. Non si può dire che sia altrettanto felice Davide Basolo che, invece, cerca di rinfrancarsi al mare, ma la canzone scelta in sottofondo fa presumere che il tempo per rimarginare la ferita del “no” sia ancora lungo.

Continua a leggere

Continua a leggere