La prima foto di Stash con Giulia Belmonte: “Il regalo più bello, è arrivato all’improvviso”



Dopo avere annunciato la gravidanza della fidanzata Giulia Belmonte, Stash condivide la prima foto di coppia scattata insieme alla compagna. Giulia è incinta del loro primo figlio. “Il regalo più bello in assoluto, come ogni cosa straordinaria è arrivato all’improvviso” ha scritto sul suo profilo Instagram il leader dei The Kolors.

