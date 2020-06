La prossima emergenza italiana si chiama disoccupazione femminile



Mamme costrette a dimettersi quando fanno un figlio, smartworking revocati senza preavviso, part time mai concessi o usati per sottopagare un lavoro a tempo pieno: il mondo del lavoro in Italia per le donne è un inferno da sempre. Ma ora, col Coronavirus, è ancora peggio. Chiara Gribaudo (Pd): “Family act? Va bene, ma non basta. Serve una rivoluzione”.

Continua a leggere



Mamme costrette a dimettersi quando fanno un figlio, smartworking revocati senza preavviso, part time mai concessi o usati per sottopagare un lavoro a tempo pieno: il mondo del lavoro in Italia per le donne è un inferno da sempre. Ma ora, col Coronavirus, è ancora peggio. Chiara Gribaudo (Pd): “Family act? Va bene, ma non basta. Serve una rivoluzione”.

Continua a leggere

Continua a leggere