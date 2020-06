La Regina Elisabetta festeggia il compleanno in forma dimessa: gli effetti del Covid-19 sui Reali



La Regina Elisabetta ha festeggiato in forma ridotta il suo compleanno e per la prima volta lo ha fatto dal Castello di Windsor, dove si è trasferita mesi fa per tenersi lontana dalla pandemia di Covid-19. Sabato scorso, infatti, si è svolta una cerimonia ridotta rispetto al solito, dopo l’annuncio della cancellazione della parata tradizionale.

Continua a leggere



La Regina Elisabetta ha festeggiato in forma ridotta il suo compleanno e per la prima volta lo ha fatto dal Castello di Windsor, dove si è trasferita mesi fa per tenersi lontana dalla pandemia di Covid-19. Sabato scorso, infatti, si è svolta una cerimonia ridotta rispetto al solito, dopo l’annuncio della cancellazione della parata tradizionale.

Continua a leggere

Continua a leggere