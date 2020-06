La storia di Filippo, 13 anni: “Il maestro di danza ha cercato di abusarmi”



“Ripeteva: dici di no ma lo vuoi anche tu”. A Fanpage.it la storia di Filippo (nome di fantasia), 13enne molestato in chat da un insegnante di hip hop che occasionalmente vedeva in palestra. “Mi ha chiesto foto di me nudo, non so perché l’ho fatto, ma mi ha convinto a mandargliele. Ha cercato di incontrarmi per avere un rapporto con me”. “Come mi sento oggi? Come una persona che ha commesso un crimine e penso che così si dovrebbe sentire solo lui”.

