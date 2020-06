La vita dopo la mafia: i lavoratori della Geotrans si prendono l’azienda confiscata



Sequestrata nel 2014 e confiscata definitivamente nel 2019, la Geotrans era un colosso dei trasporti. Le cui gambe, però, si reggevano sul nome della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Oggi i lavoratori hanno costituito una cooperativa e tenteranno, assieme all’amministratore giudiziario, di mandare avanti l’azienda prendendola in gestione. Per dimostrare che un’impresa può restare in vita anche se è stata tolta a Cosa Nostra.

