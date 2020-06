L’Aquila: torna a casa dall’ospedale e uccide la moglie, poi tenta il suicidio



Femminicidio a Corfinio, nell’Aquilano. Un uomo di 70 anni, appena dimesso dall’ospedale, ha ucciso la moglie a coltellate in seguito a una lite. Durante il lockdown si era allontanato per qualche tempo da casa e poi lo avevano trovato chiuso in auto in stato confusionale nei pressi dell’autostrada.

Continua a leggere



Femminicidio a Corfinio, nell’Aquilano. Un uomo di 70 anni, appena dimesso dall’ospedale, ha ucciso la moglie a coltellate in seguito a una lite. Durante il lockdown si era allontanato per qualche tempo da casa e poi lo avevano trovato chiuso in auto in stato confusionale nei pressi dell’autostrada.

Continua a leggere

Continua a leggere