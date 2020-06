Laura Freddi sposa Leonardo e torna in tv: “Sogno che sia mia figlia a portarmi le fedi”



Laura Freddi è pronta per convolare a nozze con il suo Leonardo, il suo compagno dal 2013 e dal quale ha avuto una bambina nel 2018. Dopo la gioia di diventare mamma, la showgirl vuole coronare il suo sogno d’amore accanto alla persona che ama, inoltre non esclude un ritorno in tv, infatti sarebbe in trattative per prendere parte ad una fiction e ad un format televisivo.

