Lecce, esce dal coma 15enne investito. Il padre: “Il guerriero è sveglio. Mai gioia più grande”



L’incidente lunedì scorso a Guadagno. Il giovane era in bici quando è stato investito. “Vorrei abbracciarvi tutti quanti – scrive l’uomo su Facebook – ma non ho la forza per farlo, vi dico grazie per tutto quello che avete fatto”. E pubblica una foto delle mani che si stringono: “Mai gioia più rande, amore di papà”.

