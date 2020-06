Lecce, schianto mentre va al lavoro per il turno di notte: poliziotto muore a 49 anni



La vittima è Tommaso Verdoscia, Assistente capo coordinatore della polizia di stato in servizio a Lecce. Il dramma si è consumato in pochi attimi nella tarda serata di domenica lungo la strada provinciale Lecce-Maglie. Verdoscia stava andando in auto al lavoro per il turno che iniziava a mezzanotte e sarebbe dovuto finire alle 7 del mattino di oggi.

