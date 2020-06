Legava la fidanzata con la cintura di sicurezza al collo: 24enne arrestato a Reggio Emilia



Un giovane di 24 anni è stato arrestato mentre si trovava in vacanza sulla riviera romagnola con l’accusa di atti persecutori ai danni della fidanzata. In diverse occasioni aveva picchiato con calci e pugni la ragazza e le aveva legato il collo con la cintura di sicurezza in auto. Per lui sono stati richiesti i domiciliari.

