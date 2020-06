Leonardo ammazzato di botte a 19 mesi: mamma e patrigno a processo per omicidio



Il 23 maggio 2019 il piccolo Leonardo Russo è stato portato in ospedale a Novara con il corpicino ricoperto di lividi ormai agonizzante, in fin di vita. Il prossimo 16 ottobre, Gaia Russo, la madre e Nicolas Musi andranno a processo con l’accusa di omicidio volontario aggravato, lesioni e maltrattamenti per cagionato la morte del piccolo con le percosse. “Non ho alzato io le mani sul bambino” aveva allora cercato di difendersi.

