L’estate di Stefano De Martino senza Belén, sorpreso in barca con un amico e la sorella Adelaide



Stefano De Martino, ballerino e conduttore di Made in Sud, è stato fotografato in barca insieme a un amico e alla sorella Adelaide. Il marito di Belén Rodriguez si è traferito temporaneamente a Napoli per lavoro e ha preferito non commentare le voci di crisi con la moglie. La sua potrebbe essere un’estate da single.

