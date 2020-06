I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’ex moglie di Sammy Hassan: “Non accettava lo avessi lasciato, con Giovanna Abate non lo riconosco”



Elena Cat, ex moglie di Sammy Hassan, racconta a Fanpage.it la sua versione dei fatti circa la fine del matrimonio con Sammy Hassan, corteggiatore e possibile scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Coinvolta in un pettegolezzo secondo il quale la sua storia con l’ex marito risentirebbe ancora oggi di una serie di strascichi, ha voluto fare chiarezza: “Ho lasciato io Sammy ma non l’ho mai tradito”. E a proposito del percorso in tv dell’ex compagno ha aggiunto: “Con me è stato un partner devoto, in tv non l’ho riconosciuto.

Continua a leggere



Elena Cat, ex moglie di Sammy Hassan, racconta a Fanpage.it la sua versione dei fatti circa la fine del matrimonio con Sammy Hassan, corteggiatore e possibile scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Coinvolta in un pettegolezzo secondo il quale la sua storia con l’ex marito risentirebbe ancora oggi di una serie di strascichi, ha voluto fare chiarezza: “Ho lasciato io Sammy ma non l’ho mai tradito”. E a proposito del percorso in tv dell’ex compagno ha aggiunto: “Con me è stato un partner devoto, in tv non l’ho riconosciuto.

Continua a leggere

Continua a leggere