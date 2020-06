“Libere di scegliere”, la protesta a Perugia contro obbligo di ricovero per aborto farmacologico



Centinaia di persone questo pomeriggio hanno affollato Piazza IV Novembre, nel centro di Perugia, scandendo lo slogan “Libere di scegliere, questa è la mia vita, la RU la voglio garantita”. La protesta per dire no all’obbligo di ricovero in ospedale per l’aborto farmacologico come invece ha imposto la giunta regionale umbra.

Continua a leggere



Centinaia di persone questo pomeriggio hanno affollato Piazza IV Novembre, nel centro di Perugia, scandendo lo slogan “Libere di scegliere, questa è la mia vita, la RU la voglio garantita”. La protesta per dire no all’obbligo di ricovero in ospedale per l’aborto farmacologico come invece ha imposto la giunta regionale umbra.

Continua a leggere

Continua a leggere