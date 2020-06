Licia Nunez: “Sto iniziando l’inseminazione assistita”, avrà un figlio da Barbara Eboli



Licia Nunez annuncia di avere dato inizio alle pratiche per l’inseminazione assistita. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scelto di avere un figlio dalla compagna Barbara Eboli, con la quale vive una storia d’amore importante. “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita” ha annunciato “Nostra figlia vivrà d’amore, non ci sarà bisogno di spiegare chi sarà la madre o il padre”.

