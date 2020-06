I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lili Reinhart, la star di Riverdale, è bisex: “Non l’avevo mai confessato, ma ne sono orgogliosa”



La star di Riverdale, Lili Reinhart, ha rivelato un dettaglio piuttosto inaspettato sulla sua vita privata. L’attrice 23enne, infatti, tramite una story su Instagram ha dichiarato di essere bisessuale. Nel momento in cui l’America è in lotta per la morte di George Floyd, ennesima vittima dell’odio razziale, ecco che la Betty della serie tv si unisce alle proteste che coinvolgono anche la comunità LGBT: “Non l’avevo mai detto prima, ma sono una donna bisessuale e ne sono orgogliosa”. L’annuncio avviene qualche tempo dopo la fine della storia con l’attore Cole Sprouse.

Continua a leggere



La star di Riverdale, Lili Reinhart, ha rivelato un dettaglio piuttosto inaspettato sulla sua vita privata. L’attrice 23enne, infatti, tramite una story su Instagram ha dichiarato di essere bisessuale. Nel momento in cui l’America è in lotta per la morte di George Floyd, ennesima vittima dell’odio razziale, ecco che la Betty della serie tv si unisce alle proteste che coinvolgono anche la comunità LGBT: “Non l’avevo mai detto prima, ma sono una donna bisessuale e ne sono orgogliosa”. L’annuncio avviene qualche tempo dopo la fine della storia con l’attore Cole Sprouse.

Continua a leggere

Continua a leggere