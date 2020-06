Livorno, scooter contro auto, morto 17enne. Automobilista 22enne positiva all’alcoltest, arrestata



Un ragazzo di 17 anni, Andrea Matteucci, è morto in un incidente dopo che il suo scooter si è scontrato contro un’auto che procedeva in senso contrario a Livorno. L’incidente è avvenuto della notte in via Pensieri. L’automobilista, una giovane donna di 22 anni, risultata positiva all’alcoltest è stata arrestata.

Continua a leggere



Un ragazzo di 17 anni, Andrea Matteucci, è morto in un incidente dopo che il suo scooter si è scontrato contro un’auto che procedeva in senso contrario a Livorno. L’incidente è avvenuto della notte in via Pensieri. L’automobilista, una giovane donna di 22 anni, risultata positiva all’alcoltest è stata arrestata.

Continua a leggere

Continua a leggere