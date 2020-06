I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lo sfogo della preside: i ragazzi si possono rivedere in pizzeria ma non a scuola. Perché?



Così in un lettera al Corriere della Sera, Mariella Carlotti, Dirigente Ic Conservatorio San Niccolò, Prato: “Voglio rivedere i miei alunni quanto prima. Ma dovrò farlo in un parco o in una piazza o in una chiesa o in una pizzeria magari. Ma nella mia scuola, che ha locali grandissimi e areati, che ha due ettari di orti e cortili, non posso farli venire. Perché?”.

