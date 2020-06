I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lodo Guenzi: “Sono stato bullizzato e ho cambiato scuola. Odio i bulli ma quegli stron* hanno perso”



In un lungo sfogo pubblicato su Instagram, Lodo Guenzi ha raccontato di aver subito atti di bullismo quando era ragazzino. Ai tempi della scuola veniva insultato perché “troppo esile ed effeminato”, lo chiamavano Cinzia e arrivarono a chiuderlo in un bidone. Oggi, quando quei bulli lo incontrano, lo trattano come fosse una star.

