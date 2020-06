Lopalco: “Il virus circolava già a dicembre in modo subdolo, uno studio dell’Iss lo dimostra”



L’epidemiologo Pierluigi Lopalco ha citato uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità sulle acque di scarico di Milano e Torino, secondo cui il virus circolava già da dicembre tra la popolazione: “È una informazione importantissima che ci fornisce un pezzo di conoscenza per le Regioni del Sud, perché abbiamo capito che, per due o tre mesi di preparazione, il virus circola in maniera subdola per poi manifestarsi con un’ondata pandemica”.

