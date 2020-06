Lorenzo Riccardi: “Nicola Vivarelli? Da carogne prendere in giro chi ha l’età di Gemma Galgani”



Lorenzo Riccardi rimprovera a Nicola Vivarelli, corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, di stare prendendo in giro la dama. A pesare tra i due, secondo l’ex tronista, è la differenza d’età: lui ha 26 anni, la dama del trono over ne ha compiuti 70. “Andare in televisione e prendere in giro una donna di quell’età mi sembra da carogne”, tuona Lorenzo.

