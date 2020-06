I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 1 giugno: Ariete e Capricorno hanno bisogno di yoga



L’oroscopo del giorno 1 giugno 2020 con la Luna nel segno della Bilancia, diplomatica ed equilibrata per natura, che per fortuna mette un po’ di pace tra Venere e Marte in quadratura che fanno scintille soprattutto nei sentimenti. Quindi fate i bravi, sorridetevi anche da dietro la mascherina e leggere le previsioni astrali segno per segno!

