L’oroscopo del giorno 16 giugno: passione forte per Pesci e Scorpione



Le previsioni astrali segno per segno dell’oroscopo di oggi, martedì 16 giugno 2020 dovranno dividersi tra la Luna in Ariete della mattina, a favore dei segni di fuoco e la stessa Luna che nella tarda mattinata passa in Toro, a favore dei segni di terra. Marte poi particolarmente passionale inizia a risvegliare i nostri bisogni più reconditi!

Continua a leggere



Le previsioni astrali segno per segno dell’oroscopo di oggi, martedì 16 giugno 2020 dovranno dividersi tra la Luna in Ariete della mattina, a favore dei segni di fuoco e la stessa Luna che nella tarda mattinata passa in Toro, a favore dei segni di terra. Marte poi particolarmente passionale inizia a risvegliare i nostri bisogni più reconditi!

Continua a leggere

Continua a leggere