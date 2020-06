L’oroscopo del giorno 25 giugno: Bilancia e Acquario tornano a flirtare



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 25 giugno 2020, la Luna si trova ancora nel segno del Leone. E’ una sensibilità che ha voglia di esprimersi in modo creativo ma non silenzioso e decisamente audace. E’ una sensibilità che ha però voglia di essere adorata e riconosciuta. Per fortuna Venere, pianeta dell’amore, torna a viaggiare con moto diretto e quindi permette una maggior semplicità nei rapporti, soprattutto nel segno dei Gemelli!

