L’oroscopo del giorno 3 giugno: Gemelli e Scorpione vi incanteranno con le parole



L’oroscopo di oggi, mercoledì 3 giugno 2020, vede schierato in prima linea l’intelletto. Niente occhi dolci quindi ma cose interessanti e intelligenti da dire. I concetti vincono su qualsiasi altra cosa, sappiatelo! Luna in Scorpione a favore di Marte in Pesci e Mercurio in Cancro ma anche Venere che si congiunge al Sole in Gemelli, un altro segno dove l’intelletto e la curiosità sono tutto!

