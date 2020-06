L’oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio: Ariete e Sagittario in rimonta



Nell’oroscopo della settimana da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio ci sono moltissime novità astrologiche. Marte entra in Ariete dove calza a pennello perché l’Ariete è il suo segno preferito, quello che meglio rappresenta le sue caratteristiche. Non dimentichiamoci di Saturno che rientra in Capricorno e della terza eclissi consecutiva del 5 luglio, con la Luna piena. Insomma una settimana decisamente movimentata dal punto di vista astrale!

