L’oroscopo di oggi 23 giugno: ascoltate le sensazioni di Pesci e Cancro



Nell’oroscopo del giorno 23 giugno 2020 sentiamo ancora gli ultimi lasciti della Luna nel segno del Cancro. La Luna in Cancro è molto potente soprattutto quando viene così sollecitata come in questa settimana. Siamo pronti ad ascoltare e ascoltarci, sentire in profondità e dare valore alle sensazioni. Pronti a leggere l’oroscopo di oggi? Ecco le previsioni astrali per tutti i segni dello Zodiaco.

Continua a leggere



Nell’oroscopo del giorno 23 giugno 2020 sentiamo ancora gli ultimi lasciti della Luna nel segno del Cancro. La Luna in Cancro è molto potente soprattutto quando viene così sollecitata come in questa settimana. Siamo pronti ad ascoltare e ascoltarci, sentire in profondità e dare valore alle sensazioni. Pronti a leggere l’oroscopo di oggi? Ecco le previsioni astrali per tutti i segni dello Zodiaco.

Continua a leggere

Continua a leggere