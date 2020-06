L’oroscopo di oggi 24 giugno: Leone e Ariete rialzano la testa



Nell’oroscopo del giorno mercoledì 24 giugno non ci sono particolari evidenze rispetto ai giorni scorsi. Per questo oggi, prima di prepararvi come sempre l’oroscopo del giorno segno per segno, vi ho parlato di Plutone che si congiunge a Giove in Capricorno. Questo accade ogni dodici anni e, in base anche al segno zodiacale nel quale avviene, porta novità economiche.

Continua a leggere



Nell’oroscopo del giorno mercoledì 24 giugno non ci sono particolari evidenze rispetto ai giorni scorsi. Per questo oggi, prima di prepararvi come sempre l’oroscopo del giorno segno per segno, vi ho parlato di Plutone che si congiunge a Giove in Capricorno. Questo accade ogni dodici anni e, in base anche al segno zodiacale nel quale avviene, porta novità economiche.

Continua a leggere

Continua a leggere