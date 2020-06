I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 6 giugno: Pesci e Vergine si ribellano



Nell’oroscopo di oggi, sabato 6 giugno, siamo reduci da una notte di Luna piena ed eclissi che, astrologicamente parlando, enfatizza le emozioni e, nel caso specifico di questa lunazione, ha davvero a che fare con l’espressione di idee, concetti, opinioni. L’oroscopo di oggi non si ferma in questa spinta intellettuale con la Luna ancora nel segno del Sagittario e Marte che si scontra con il Sole per far uscire le ragioni di ciascuno.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, sabato 6 giugno, siamo reduci da una notte di Luna piena ed eclissi che, astrologicamente parlando, enfatizza le emozioni e, nel caso specifico di questa lunazione, ha davvero a che fare con l’espressione di idee, concetti, opinioni. L’oroscopo di oggi non si ferma in questa spinta intellettuale con la Luna ancora nel segno del Sagittario e Marte che si scontra con il Sole per far uscire le ragioni di ciascuno.

Continua a leggere

Continua a leggere