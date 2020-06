I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 8 giugno: fate sentire eroi Bilancia e Cancro



Se nell’oroscopo di oggi la Luna in Capricorno si congiunge ai pianetoni che stanziano in questo segno da un pezzo, in compenso Venere torna ad essere sestile a Chirone quindi a preparare una grande rinascita (anche sociale) da una ferita. Pronti a leggere il vostro oroscopo del giorno segno per segno? Eccolo qua!

Continua a leggere



Se nell’oroscopo di oggi la Luna in Capricorno si congiunge ai pianetoni che stanziano in questo segno da un pezzo, in compenso Venere torna ad essere sestile a Chirone quindi a preparare una grande rinascita (anche sociale) da una ferita. Pronti a leggere il vostro oroscopo del giorno segno per segno? Eccolo qua!

Continua a leggere

Continua a leggere