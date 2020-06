Lory Del Santo su Giovanna Rei: “Accuse a Weinstein inventate”. Lei: “I lutti l’hanno indurita”



L’attrice Giovanna Rei, una delle accusatrici italiane di Harvey Weinstein, svelò nel 2017 di essere stata molestata in albergo dal noto ex produttore. Il suo racconto è stato messo in dubbio da Lory Del Santo, che a Live -Non è la D’Urso l’ha accusata di essersi inventata la storia per farsi pubblicità. La Rei ha risposto con uno sfogo: “Offende una donna che sta combattendo per una causa. Mi spiace constatare che i gravi lutti che l’hanno colpita abbiano indurito e non ammorbidito il suo cuore”.

