Luna, morta a 15 anni in sella a uno scooter: sarà vestita da ballerina al funerale



Si terranno giovedì prossimo i funerali di Luna Benedetto, la 15enne promessa della danza morta in un incidente stradale a Lecce domenica scorsa. La ragazza durante le esequie sarà vestita da ballerina, come riporta la stampa locale. Sarà presente anche il papà Massimo, noto avvocato, che negli ultimi mesi era rimasto bloccato in Marocco a causa dell’emergenza Coronavirus.

