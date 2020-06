Macerata, prete investe e uccide anziana che attraversa sulle strisce pedonali



Don Ermanno Michetti, parroco di Corridonia (Macerata), ha investito e ucciso la 71enne Sonia Raffaeli, da tutti conosciuta come Marisa, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Per la donna i soccorsi si sono rivelati inutili; il sacerdote è indagato per omicidio stradale.

Continua a leggere



Don Ermanno Michetti, parroco di Corridonia (Macerata), ha investito e ucciso la 71enne Sonia Raffaeli, da tutti conosciuta come Marisa, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Per la donna i soccorsi si sono rivelati inutili; il sacerdote è indagato per omicidio stradale.

Continua a leggere

Continua a leggere