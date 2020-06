Maddie: “I McCann non dicono la verità, Brueckner capro espiatorio”: parla Gonçalo Amaral



“È il capro espiatorio perfetto”. Gonçalo Amaral, ex capo della Policia Judiciaria di Portimao che per primo ha indagato sulla scomparsa di Madeleine McCann, non crede che Christian Brueckner sia responsabile del sequestro e della morte della bimba britannica. L’ex ispettore capo della polizia di Portimao è sempre stato convinto della colpevolezza dei McCann. “Nell’80 per cento delle scomparse dei minori la responsabilità è dei genitori”.

Continua a leggere



“È il capro espiatorio perfetto”. Gonçalo Amaral, ex capo della Policia Judiciaria di Portimao che per primo ha indagato sulla scomparsa di Madeleine McCann, non crede che Christian Brueckner sia responsabile del sequestro e della morte della bimba britannica. L’ex ispettore capo della polizia di Portimao è sempre stato convinto della colpevolezza dei McCann. “Nell’80 per cento delle scomparse dei minori la responsabilità è dei genitori”.

Continua a leggere

Continua a leggere