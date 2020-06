Maddie McCann, Brückner nega: “Non l’ho uccisa”. Nel suo camper costumi per bambine



L’avvocato di Christian Stefan Brückner, Friedrich Fulscher, ha affermato che il suo cliente “ha negato qualsiasi coinvolgimento” nel caso di Madeleine McCann. Nel camper riconosciuto come quello che guidava in Portogallo all’epoca della scomparsa della bimba, sono stati trovati costumi per bambine. Ottomila file con immagini pedopornografiche sono stati rinvenuti in una buca in cui aveva sepolto il suo cane.

Continua a leggere



L’avvocato di Christian Stefan Brückner, Friedrich Fulscher, ha affermato che il suo cliente “ha negato qualsiasi coinvolgimento” nel caso di Madeleine McCann. Nel camper riconosciuto come quello che guidava in Portogallo all’epoca della scomparsa della bimba, sono stati trovati costumi per bambine. Ottomila file con immagini pedopornografiche sono stati rinvenuti in una buca in cui aveva sepolto il suo cane.

Continua a leggere

Continua a leggere