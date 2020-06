I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mafia, smantellato a Palermo il clan della Noce: l’ultimo padrino nominato con il bacio sulla bocca



Maxi operazione antimafia a Palermo, duro colpo al mandamento mafioso della Noce. 11 persone sono finite in manette, indagate a diverso titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravato ed altro. A capo del mandamento c’era Salvatore Alfano.

Continua a leggere



Maxi operazione antimafia a Palermo, duro colpo al mandamento mafioso della Noce. 11 persone sono finite in manette, indagate a diverso titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravato ed altro. A capo del mandamento c’era Salvatore Alfano.

Continua a leggere

Continua a leggere