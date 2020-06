I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maltempo, domenica di temporali in Italia: allagamenti e danni, le regioni in allerta



Domenica di temporali, grandine e raffiche di vento in gran parte dell’Italia settentrionale, dove la Protezione civile ha diramato allerta gialla per il maltempo e il conseguente rischio di allagamenti e altri danni. Situazione particolarmente difficile in Piemonte, in Veneto, dove piazza San Marco a Venezia è stata allagata dall’alta marea, e in Liguria.

