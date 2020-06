Maltempo e raffiche di vento, a Teglio Veneto tetti scoperchiati e albero sulla casa di cura



Una ondata di maltempo con temporali e forte vento ha provocato ingenti danni questo pomeriggio in provincia di Venezia. La situazione più critica a Teglio Veneto dove per ore i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per tetti scoperchiati, cornicioni pericolanti e alberi abbattuti.

